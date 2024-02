World Truck Driving Simulator APK MOD (Unlimited Money) v1,392

Índice Toggle Posts Relacionados:

Dirija os mais famosos caminhões do mundo por estradas desafiadoras que irão testar todas as suas habilidades como motorista, Sinta na pele como é a vida de caminhoneiro!

Características:

– Muitos caminhões: Veículos com potência e relação de marchas diferentes, entre eles modelos brasileiros, europeus e americanos! (Mais Caminhões serão adicionados nas próximas atualizações)

– Skins para os caminhões, Carretas e motoristas: Personalize com sua pintura favorita!

– Física realista: Nossa equipe testou veículos reais e coletou opiniões de caminhoneiros para trazer para o jogo uma experiência mais próxima possível da realidade para os jogadores. Incluímos também suspensão na cabine, movimento dos lameiros, movimento das antenas px, Mudança de aderência na Pista de acordo com o tipo de terreno ou em dia chuvoso e muitas outras novidades.

-Ajuste de sensibilidade da direção e tipos de controle diferentes.

– Fumaça realista no escapamento

– Cambio automático e manual

– Ajuste da posição do motorista na cabine

– Simulação das principais funções dos caminhões, como por ex: dois tipos de Bloqueio de diferencial, freio motor, piloto automático, setas, alerta, limpadores, luz alta, luz baixa etc.

– Gráficos Realistas, com opções de configuração para rodar em celulares mais fracos!

– Estradas Perigosas: Enfrente os desafios e prove ser um bom motorista através de serras perigosas, estradas de chão e muitos desafios!

– Mapa grande de mundo aberto com várias cidades(o mapa do jogo também será ampliado nas próximas atualizações)

– Vários tipos de cargas, incluindo carga seca, bi-trem, etc ( mais cargas serão adicionadas em breve! )

– Ciclo dia/noite Com belo visual!

– Chuva e mudanças climáticas!

– Placar de líderes!

– Sistema de conquistas

– Relatório dos últimos ganhos e gastos.

– Radares e multas

– Pessoas nas empresas

– Balança, pedágios, postos fiscais, postos de gasolina e vários outros eventos no jogo.

– Gps no Painel

– Carteira de motorista com possibilidade de o jogador colocar sua foto. Nela terá as informações de Nível, multas, fretes, km rodados e quantidade de caminhões, para você compartilhar com os amigos!

O jogo receberá várias atualizações ao longo do tempo, para sempre estar trazendo novidades para os jogadores!