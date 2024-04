Temple Run 2 MOD APK v1.110.0 (Unlimited Money/Coins/Diamonds)

Introdução

Temple run 2 MOD APK inclui cenas e macacos, vários itens, moedas de ouro e diamantes. Haverá muitos obstáculos e estruturas semelhantes a pontes no caminho que o homem está percorrendo. Se alguma pedra pequena ou árvore cair no caminho, o macaco comerá o homem. Tem muitos power-ups e boosters. Usando esses powerups e boosters, o homem pode seguir esse caminho com mais rapidez e segurança. Essencialmente, o escudo é algo que podemos usar como ferramenta para salvar a vida daquele homem. Podemos aproveitar o fato de que temos muitas recompensas para oferecer durante a corrida e então podemos aproveitar essas recompensas nas próximas rodadas. Além disso, o pano de fundo acima mostra o quão longe avançamos neste jogo.

Temple run 2 MOD APK obtém upgrades em forma de azul ao tocar no homem duas vezes.

Usando esses upgrades, ele pode ir rápido, muito rápido. Ele pode passar sem impedimentos deslizando o homem para cima e para baixo. O jogo é jogado por pessoas de todas as esferas da vida e foi lançado em 2013 pela Google Play Store. Os estúdios de imagem de dois jogos Temple run nos trouxeram esse tipo de aplicativo que chamará a atenção de nossos usuários dependendo da natureza e do tamanho do jogo. Haverá uma variedade de culturas e riachos na direção em que o homem está correndo e muitas árvores e rodas na direção da travessia da água, e haverá muitas interrupções nas formas semelhantes a estruturas. Um novo sentimento surge em nós à medida que atravessamos cada caminho. Devemos prestar total atenção à direção que estamos tomando. Se não conseguirmos nos concentrar, o macaco gigante atrás de nós nos engolirá. A premissa básica do jogo é que se o macaco engolir, devemos abandonar completamente o jogo.

Power-ups

Temple run 2 MOD APK contém moedas de ouro e os diamantes estão disponíveis apenas se todos os desafios forem superados. A moeda avançada na forma de vermelho e azul chama a atenção. Possui várias aplicações como reforço, escudo, bônus de moeda, ímã de moeda e bônus de pontuação. O boost significa que se pretendemos cruzar esse caminho o mais rápido possível, utilizando o aplicativo boost, o homem cruzará o caminho mais rápido e correrá em direção ao caminho seguinte. Um escudo é uma ferramenta que precisamos para nos defender. Então, se usarmos este escudo, ele nos protegerá de sair do jogo. O bônus da moeda é que você só pode pegar uma moeda de ouro específica enquanto anda nas pistas. Dar-nos mais moedas de ouro do que precisamos não diminuirá a diversão do jogo.

Personagem



Temple run 2 MOD APK continha uma variedade de personagens. O jogo interpretará cada um dos personagens em funções muito separadas. Claus e Bruce Lee, maria selva, Scarlett fox, karma lee, Barry bônus, cara perigoso, zack Wonder, senhor Montague, Montana Smith, Francisco Montoya, Imhotep, Cleópatra, Usain bolt, com padrão, Rahi raja, Papai Noel, Freya coração frio, Sigur Frostbeart, Simone Davis e personagens de macacos demônios disponíveis Temple run 2 MOD APK. Todos os dados neste personagem são dados no jogo apenas porque se destacam em cada atividade. Todos eles alcançaram sucesso na vida real e criaram sua nova criação. Eles trouxeram esse trabalho para um jogo que todas as pessoas jogam como personagens do jogo. Podemos personalizar roupas individuais, upgrades, habilidades, chapéus, etc., para cada personagem. Você pode comprar roupas coloridas e joias adequadas ao personagem, chapéus coloridos, etc., conforme nossa conveniência, com diamantes ou dinheiro. Podemos ver a velocidade de cada um deles jogando este jogo.

Habilidades



Temple run 2 MOD APK pode rastrear sua distância neste jogo usando armas e ferramentas com um mapa de escala de tempo em nossos telefones. Os caminhos estreitos e as pontes sob as quais os paralelepípedos abaixo e os lugares nas árvores revelam sua singularidade à medida que o homem passa. Personagem Um deles correrá com a bola na mão. Se escolhermos outra pessoa, um correrá com armas na mão e o outro usará roupas de ouro por todo o corpo e roupas. Ainda outro homem carregaria roupas de Natal do avô. Nossos pensamentos estão totalmente integrados ao jogo enquanto olhamos para as roupas e maquiagem de cada homem enquanto jogamos. Todas essas pessoas escolhem de quem mais gostamos e podemos fazê-las jogar esse jogo.

Plano de jogo



Temple run 2 MOD APK O objetivo deste jogo é combinar personagem, tamanho e diversão. O tamanho do planejamento significa que nenhuma lei diz que você precisa planejar enquanto joga este jogo. O jogo chama a atenção e a mente quando visto de fora. Os macacos grandes perseguem o homem e o pegam. Conhecer nossa rota através de nosso telefone facilitará a navegação em cada telefone e prédio conforme planejado. No meio, podemos ver novos animais se movendo ao longo do caminho que o homem percorre. Grandes macacos e elefantes, e até cobras gigantes da montanha, desempenham um papel significativo no jogo. A capacidade do homem de percorrer esse caminho com as ferramentas mais delicadas, como cordas de belas árvores ao longo do caminho, é surpreendente. Podemos comprar diferentes tipos de pessoas com caixas de ouro e moedas de esmeralda. Podemos comprar seres humanos e os chapéus e fantasias que eles usam com dinheiro para seu controle e tudo o que mantém ritmo.

Temple run 2 MOD APK é como um homem se inclina sobre uma cesta e pega aquelas pepitas de ouro em um trilho de trem real, como se fosse uma ferrovia. De repente, há buracos no meio do caminho. Precisamos fazer naquele momento usar a habilidade que temos para levantar o homem para ir com habilidade. Parece que estamos nadando na água. As pranchas de madeira e cavernas são incrivelmente fáceis de usar para nós. A moeda esmeralda dentro da Caverna do Leão semeia em nossas mentes a ideia de que devemos jogar com muito interesse e envolvimento no jogo lá dentro. Através deste jogo, podemos aprender rapidamente como lidar com um jogo.

Modo

Temple run 2 MOD APK tem uma variedade de modos. Uma coisa que sabemos é que cada modo representa cada caminho. Cada pensamento virá até nós à medida que avançamos no caminho. Em primeiro lugar, areias escaldantes. Esta caverna tem o formato de uma cobra, o que significa que a cobra mostra os dentes, e seus olhos de fogo são feitos de moedas de esmeralda verde. Dá a impressão de cavernas e construções ao cruzarmos a trilha Blazing Sands e passarmos pelo meio da floresta. Parece um saco fechado por um cordão. O segundo é o cume do céu, que estabelece um caminho no céu e acrescenta ao mundo dos sonhos como devemos seguir esse caminho. Nesta jornada podemos sentir o mesmo ao descobrirmos um novo mundo no céu, e nesse mundo continuaremos nossa jornada de sucesso rumo a um destino.

Em Temple run 2 MOD APK estão as sombras congeladas nas quais o gelo é derramado ao longo do caminho. Árvores, cipós, animais, todas essas coisas aqui estão cheias de gelo e nos dão caminhos lindos. Os macacos estavam perseguindo tudo primeiro por causa do gelo, e todo o caminho que percorremos é gelo. Tudo o que existe para se tornar presentes e recompensas de certa forma para o homem será congelado. Os barcos no meio nos mostram como podemos sentar-nos sutilmente nesses barcos por meio de várias ferramentas. Em quarto lugar está a enseada dos piratas em que ir até a trilha da praia e roubar nossas recompensas e outras coisas pelo homem dá a impressão de que vamos para o mar e vemos essas coisas na vida real. Caranguejos Peixe marinho Peixe Estrela do mar Podemos gostar de assistir a este jogo que jogamos. Em quinto lugar está a selva perdida, uma das quais tem uma moeda de esmeralda verde nos olhos, muito flexível em forma de leão, lembrando a aparência do Kuwait. A capacidade de trazer aos usuários diante de nossos olhos a aparência do lugar quando entramos em uma floresta arborizada apenas com árvores enquanto saímos de Coimbatore é louvável. Ainda mais notável é que as cobras da montanha são tão gigantes que uma ou mais cobras se juntam quando imaginamos os animais da imagem.

Conquistas

Temple run 2 MOD APK inclui uma variedade de desafios e conquistas individuais, como loja, objetivos, artefatos, tabelas de classificação, skins de moedas, estatísticas. Essencialmente, as chaves terão chaves de trilha significativas antes de encontrarmos qualquer caminho. Precisamos juntar essas chaves. Precisamos reunir três chaves e abrir uma caixa dourada. Recebemos uma ou duas recompensas dentro daquela caixa dourada, e os presentes de que precisávamos eram dinheiro e esmeraldas. Podemos levar este jogo para o próximo nível se o usarmos a nosso favor. Não só as recompensas estarão disponíveis, mas se preenchermos as respostas às perguntas dessa chave, as moedas serão inesperadamente as únicas armas. Se não quisermos uma moeda de ouro quadrada, podemos colocar quaisquer moedas furadas nos peixes e na Idade da Pedra Antiga. Artefatos Isso inclui mais de 50 recompensas. No geral, temos caminhos em 5 seções. Existem muitos tipos diferentes de recompensas em todas as cinco rotas nessas cinco categorias.

Gráficos



Temple run 2 MOD APK, roupas e ornamentos masculinos podem ser vistos como gráficos notáveis. A capacidade atraente de Barbour pode ser considerada uma notável moeda de esmeralda. Árvores e plantas perenes, vinhas, animais, níveis de água, trens, caixas de ouro, zonas de salvamento, barcos, etc., são excelentes áreas gráficas. Cobras da montanha e elefantes estão incluídos na área gráfica. Se os amantes da natureza jogarem este jogo ao máximo, o jogo revelará belos gráficos. Personagens Sra. Claus e Bruce Lee, maria selva, Scarlett fox, karma lee, Barry bônus, cara Danger, zack wonder, sir Montague, Montana Smith e Francisco Montoya. As cores utilizadas nas roupas e acessórios são um deleite aos olhos. Os brinquedos podem ser um obstáculo para os humanos percorrerem caminhos ao longo do caminho. Tudo depende da nossa habilidade em passar por todos eles.

Conclusão



No geral, cobrimos todas as informações detalhadas sobre Temple run 2 MOD APK. Este é o jogo mais viciante para crianças e adultos jovens. Desde a primeira versão, você viu recursos limitados. Nesta segunda versão, o jogador poderá conhecer os novos recursos lendários. Vamos começar a corrida sem fim com muitos modos diferentes. Desbloqueie os novos personagens para obter novas habilidades para jogar. Na versão original do jogo, você precisa correr metros intermináveis para coletar moedas e joias. Use nossa versão MOD para obter dinheiro ilimitado gratuitamente. Baixe a versão mais recente do MOD nos links disponíveis do artigo abaixo.