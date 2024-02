Real Steel World Robot Boxing MOD APK v84.84.106 (Unlimited Money)

Índice Toggle Posts Relacionados:

Conecte Molecule, Zeus, Boisterous Boy e muitos outros de seus robôs favoritos na luta pela qualidade incomparável do universo WRB. Este emocionante jogo Robot Boxing and Brawler traz a história galante e a vida fabulosa de mais de 100 décadas de batalhas de robôs para o seu dispositivo versátil! Supere as tabelas de classificação, reivindique o título de Vencedor e seja proeminente como o Vencedor Mundial do Extreme Robot Boxing. Ganhe em Versus Alliances e Torneios Globais.

Alcance a enormidade no futuro do boxe, onde robôs monstruosos desferem golpes eficazes. Liberte seu estilo de batalha com cutucadas perigosas, ganchos e movimentos incomuns para ganhar cinturões de campeonatos mundiais, colecionar troféus e derrotar amigos!

LIBERTE OS TITÃS ROBÔS

Com mais de 2,7 metros de altura e pesando mais de 900 quilos estão suas 58 máquinas de batalha extremas, titãs robôs e lendas, contando os favoritos dos fãs – Zeus, Particle, Loud Boy e Twin Cities.

Batalhe em tempo real com companheiros Liberte sua essência genuína no modo multijogador próximo ao vivo por meio de Wi-Fi e Bluetooth e ganhe o direito de se gabar enquanto aprecia o minuto da vitória! GANHE DESAFIOS Energizantes!Jogue no modo Carreira, Multijogador e no moderno modo “Victor Take All” para se tornar o Campeão All-Range.

Encontre atividades esportivas genuínas Crie uma lista de seus robôs esportivos favoritos e enfrente as lendas em campos e estádios envolventes.

PvP E EVENTOS AO VIVO

Desafie seus companheiros e interesse-se por eventos mundiais. Lidere as tabelas de classificação mundiais Atualize E COLOR SEU CAMPEÃO Lute e revise seu robô para ficar mais fundamentado, mais rápido e mais malvado. Pinte seu robô, expresse-se e divirta-se na oficina de pintura! Apareça SEUS triunfos Vença desafios e exiba suas conquistas em uma nova Sala de Troféus.

ALCANCE A GLÓRIA Dentro do Supremo em 11 enormes arenas que mal conseguem conter essas enormes máquinas malignas.

Conecte-se ao topo do CLUBE DE FÃS WRB Aproveite notícias padrão sobre atualizações de diversão, bots, destaques, pesquisas, dicas em vídeo e muito mais gratuitamente. Esta diversão é totalmente gratuita para baixar e jogar.

Em qualquer caso, alguns power-ups divertidos podem ser adquiridos com dinheiro real dentro do jogo. Você poderá fazer compras no aplicativo nas configurações da sua loja.

Permissão: ARMAZENAMENTO: para poupar informações e avançar.