Real Racing 3 v12.2.1 MOD APK (Unlimited Money, Gold, Unlocked All)

Encare o automobilismo mundial, incluindo a Formula 1®, a qualquer momento, em qualquer lugar! Carros reais. Pessoas reais. Automobilismo real. Isto é Real Racing 3.

Real Racing 3 é o título da série premiada que definiu um novo padrão em jogos de corrida para dispositivos móveis.

É possível realizar compras no aplicativo. Desative as compras nas configurações do seu dispositivo.

Esse aplicativo pode conter conteúdo de terceiros. A Electronic Arts não é responsável por tal conteúdo.

Com mais de 500 milhões de downloads, o Real Racing 3 traz pistas oficialmente licenciadas com mais de 40 circuitos em 20 locais do mundo real, um grid de 43 carros e mais de 300 carros bastante detalhados de fabricantes como Porsche, Bugatti, Chevrolet, Aston Martin e Audi. Possui multijogador em tempo real, placares de líderes sociais, central de eventos de Formula 1® Grand Prix™ e campeonatos, modo Contra o Relógio, corridas noturnas e a inovadora tecnologia Time Shifted Multiplayer™ (TSM), que permite correr contra qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar.

**O jogo faz uso de recursos visuais de altíssima qualidade. Certifique-se de ter pelo menos 2,5 GB de espaço livre em seu dispositivo.**

CARROS REAIS

Assuma o volante de mais de 300 veículos da Ford, Aston Martin, McLaren, Koenigsegg e Bugatti.

PISTAS REAIS

Queime borracha em 20 pistas reais ao redor do mundo, como Monza, Silverstone, Hockenheimring, Le Mans, Autódromo de Dubai, Yas Marina, Circuit of the Americas e muito mais.

PESSOAS REAIS

Enfrente colegas e rivais em corridas globais de oito jogadores, multiplataforma e em tempo real. Ou entre em qualquer corrida para desafiar a IA no Time Shifted Multiplayer™.

MUITO MAIS OPÇÕES

Participe de mais de 4.000 eventos, como Formula 1® Grands Prix™, corridas de Taça, Eliminações e desafios de Resistência. Veja a ação sob vários ângulos e ajuste a interface e os controles como preferir.

A MELHOR EXPERIÊNCIA DE CORRIDA

Desenvolvido na Mint™ 3 Engine, o Real Racing 3 apresenta danos detalhados no carro, retrovisores funcionais e reflexos dinâmicos para corridas em alta definição.

Contrato do Usuário: https://www.ea.com/legal/user-agreement

EULA do jogo: http://tos.ea.com/legalapp/mobileeula/US/br/GM/

Obtenha ajuda e tire dúvidas em: https://help.ea.com/br/

A EA pode tirar do ar serviços e recursos online após aviso prévio de 30 dias, divulgado em www.ea.com/1/service-updates-br

Informações importantes para clientes: requer conexão com a Internet (taxas de rede podem ser aplicadas); requer a aceitação da política de privacidade e cookies, termos de serviço e acordo de EULA da EA; inclui publicidade; coleta dados por meio de tecnologia de análise de terceiros (consulte a Política de Privacidade e Cookies para obter detalhes). Contém links diretos para a Internet e sites de redes sociais destinados a um público maior de 13 anos.

Ao instalar o jogo, você concorda com a instalação de quaisquer atualizações de jogo lançadas em sua plataforma. É possível desativar as atualizações automáticas nas configurações do seu dispositivo, mas, se você não atualizar o aplicativo, ele poderá ficar com a funcionalidade reduzida.

Algumas atualizações poderão mudar o registro de métricas e dados de uso ou alterar os dados armazenados em seu dispositivo. Todas as mudanças serão sempre consistentes com a Política de Privacidade e Cookies da EA, disponível em privacy.ea.com/br. Você pode cancelar seu consentimento a qualquer momento, removendo ou desativando este aplicativo, acessando help.ea.com/br para buscar ajuda ou escrevendo para AC: Privacidade / Retirada de Consentimento Móvel, Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Pkwy, Redwood City, CA 94065