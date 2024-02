Palworld foi replicado e não gostou! Adaptação “não oficial” apareceu na App Store

O engenheiro Pocketpair emitiu um alerta aos fãs de “Palworld” após encontrar uma forma falsa do desvio acessível na App Store. O aplicativo falso, que se desenvolveu recentemente, usa a promoção de imagens indistinguíveis dos formatos de conforto e de PC, enganando os clientes, fazendo-os aceitar que se trata da diversão inicial.

A adaptação versátil não autorizada não tem associação com a Pocketpair, criadora do “Palworld”. A empresa precisou ficar atenta à presença do aplicativo falso e fez questão de comunicá-lo aos seus apoiadores por meio de seu perfil no X (antigamente conhecido como Twitter), esclarecendo que o aplicativo não possui vínculo com o desenvolvedor.

A Pocketpair já detalhou uma circunstância à Apple e ao Google, em um esforço para promover a disseminação do aplicativo falso. Até o momento, nenhuma forma falsa de desvio foi identificada na Play Store.

[Warning]

There is no Palworld application for phones. Apps using names and product images such as "パルワールド" and "Palworld" are appearing on the AppStore and Google Play, but they are not affiliated with our company in any way.



