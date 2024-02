Home Street v0.52.3 MOD APK (Unlimited Money, Coins)

Índice Toggle Posts Relacionados:

Gosta de jogos de simulação de vida ou de design doméstico? Deseja montar, desenhar ou decorar a casa dos sonhos?

Supersolid apresenta um novo jogo social virtual de decoração de casa e simulação da realidade. Aqui você pode montar a casa dos seus sonhos, ser um “house flipper” e viver a vida de um avatar Sims!

🏡 MONTE A CASA DOS SEUS SONHOS

✓ Design e reformule sua casa para criar o lar dos sonhos!

✓ Decore e monte sua casa com centenas de estilos, gadgets e caprichos típicos de um designer!

✓ Desbloqueie a decoração dos sonhos – projete a casa dos seus sonhos na cidade!

💇 DESIGN SEU PRÓPRIO AVATAR SIMS

✓ Home Street é diferente de todos os outros jogos de casa! Crie e personalize seu próprio avatar Sim animado!



✓ Crie seu avatar com diferentes formas de rosto, cor dos olhos, penteados, maquiagem, formas corporais e muito mais!

✓ Desenvolva seu estilo com centenas de opções de roupas e crie múltiplos looks para seu avatar!

✓ Expresse sua personalidade Sims neste jogo da vida na Home Street!

👫 FAÇA AMIZADES INCRÍVEIS NOS JOGOS SOCIAIS

✓ Junte-se à comunidade e conheça novos vizinhos do mundo todo neste jogo social que simula sua second life!

✓ Encontre uma comunidade e forme amizades duradouras neste jogo de bate-papo entre Sims!

✓ Há sempre alguém pronto para lhe dar uma mão neste jogo social!

🎬 PARTICIPE DE HISTÓRIAS INCRÍVEIS

✓ Design sua vida na Home Street, onde sempre há algo acontecendo na cidade!

✓ Conheça avatares interessantes, visite suas casas e acompanhe suas histórias e aventuras divertidas!

✓ Em outras palavras, seja o protagonista da sua própria história! Seja a estrela da sua vida na casa dos sonhos em plena cidade!

🎤 A VIZINHANÇA DOS SONHOS À SUA ESPERA

✓ Construa uma casa com inúmeras vizinhanças presentes em sua realidade para que você possa se comunicar com os amigos durante o jogo (Nível 10)!

✓ Participe de eventos com novas e empolgantes decorações temáticas e viva o sonho de um Sims!

✓ Vivencie a experiência inédita em uma casa como um Sims, seja um “flipper house” e design o lar dos sonhos!

Baixe Home Street agora GRÁTIS! Sua nova vida e uma comunidade simpática esperam por você!

AVISO: Home Street é grátis para baixar. Entretanto, podem ser realizadas compras com dinheiro real. Se você não quiser usar esse recurso, desabilite as compras dentro do aplicativo nas configurações do seu dispositivo. É necessária uma conexão com a internet para jogar.

—————————

SUPORTE

Lamentamos que você esteja tendo problemas com Home Street. Nossa equipe simpática está pronta para ajudar! Envie um e-mail para support@supersolid.com.

Política de privacidade:

http://supersolid.com/privacy/

Termos de serviço:

http://supersolid.com/tos/