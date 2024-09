EA Sports FC Mobile APK v23.0.01

Índice Toggle Posts Relacionados:

FIFA Mobile agora é EA SPORTS FC™ Mobile Soccer! O Jogo do Mundo, no seu bolso.

Treine e construa o time dos™ seus sonhos de lendas do futebol e coloque-os à prova. Colete Itens de Jogador de talentos de classe mundial como Erling Haaland, Jude Bellingham, Virgil van Dijk e Son Heung-min. Assuma o controle na versão mais recente do seu jogo de futebol online favorito.

Gerencie times da sua liga de futebol favorita – Real Madrid da LALIGA, EA SPORTS,™ Manchester City da Premier League e muito mais. Marque gols com alguns de seus jogadores favoritos enquanto aumenta o nível do seu time dos sonhos de estrelas do futebol da temporada 23/24. Junte-se a uma liga com seus amigos e compita contra os melhores em jogos PvP, incluindo Head-to-Head, VS Attack e Manager Mode.

Junte-se à próxima geração de lendas do futebol com o EA SPORTS FC.

JOGABILIDADE

DE PRÓXIMO NÍVEL – Verdadeira personalidade do jogador: refletindo características autênticas do jogador, com impacto de atributo tangível e diversidade

de animação – Velocidade de jogo dinâmica: velocidade de jogo tátil e móvel, permitindo uma experiência

de jogo esportivo mais emocionante – Sistema de tiro de elite: sistema de tiro realista permite que jogadores de impacto deixem sua marca

DESAFIE SEUS AMIGOS E ASSISTA AOS JOGOS DA LIGA AO VIVO

– Junte-se a uma liga com amigos e desafie-os para uma partida

– Compartilhe as transmissões dos jogos da liga para que seus companheiros de liga possam assistir ao vivo

– Assista seus companheiros de liga competirem em suas partidas H2H ou assista à gravação por até uma semana após a partida

– Comece um torneio da liga e lute contra outras ligas para chegar ao topo da tabela de classificação

JOGO

DE FUTEBOL IMERSIVO DE PRÓXIMO NÍVEL – Experiência de transmissão imersiva trazendo uma sensação autêntica aos seus jogos

de futebol online – Descubra novas câmeras dinâmicas e replays

impactantes – Os fãs de futebol podem experimentar efeitos sonoros realistas do estádio e comentários

ao vivo em campo – Desbloqueie estádios e modos climáticos para um dia de jogo de futebol aprimorado

LENDAS DO FUTEBOL, LIGAS E COMPETIÇÕES

– EA SPORTS O FC MOBILE é o lar das maiores competições, ligas e jogadores do mundo, com mais de 15.000 jogadores totalmente licenciados, 650+ times e 30+ ligas

– Premier League, UEFA Champions League, LALIGA EASPORTS, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, , e muitos outros são jogáveis durante toda a temporada

– Campeonato Europeu da UEFA chegando neste verão!

– Entre em campo com estrelas do futebol mundial: Erling Haaland, Jude Bellingham, Virgil van Dijk, Son Heung-min e muitos mais

– Jogue com lendas do futebol e ÍCONES: Ronaldinho, Steven Gerrard e Wayne Rooney

MODO

TORNEIO UCL – Jogue a Liga dos Campeões com todas as 32 equipes qualificadas

– Experimente o autêntico pacote de transmissão da UCL, a arte do estádio da UCL, a bola oficial da UCL e a icônica cerimônia de troféus

FIFA Mobile agora é FC Mobile. Bem-vindo ao clube.

Este aplicativo: Requer a aceitação do Contrato do Usuário e da Política de Privacidade e Cookies da EA. Não venda minhas informações pessoais: https://tos.ea.com/legalapp/WEBPRIVACYCA/US/en/PC/ Requer uma conexão com a Internet (taxas de rede podem ser aplicadas). Permite que os jogadores (acima da idade mínima de consentimento digital em seu país) se comuniquem via chat do LoL; para desativar para usuários menores de idade com acesso ao bate-papo do LoL, use o controle dos pais do seu dispositivo. Inclui publicidade no jogo. Contém links diretos para a Internet e sites de redes sociais destinados a um público maior de 13 anos. O aplicativo usa os serviços relacionados a jogos do Google Play. Saia do Google Play Game Services antes da instalação se não quiser compartilhar seu jogo com amigos. Este jogo inclui compras opcionais de moeda virtual no jogo que podem ser usadas para adquirir itens virtuais no jogo, incluindo uma seleção aleatória de itens virtuais no jogo. FC Points não disponíveis na Bélgica.

Contrato do Usuário: terms.ea.com Política

de Privacidade e Cookies: privacy.ea.com

Visite help.ea.com para obter assistência ou dúvidas.

A EA pode retirar recursos online após aviso prévio de 30 dias publicado no ea.com/service-updates.