Dragon Ball Legends v5.0.0 MOD APK (MENU/One Hit/Crystals/God Mode)

v5.0.0 by Bandai Namco Entertainment Inc

Ação clássica do anime recriado com personagens e cenários 3D de alta qualidade

O jogo de ação anime definitivo já está aqui! DRAGON BALL LEGENDS coloca nas tuas mãos o poder dos teus heróis favoritos de DRAGON BALL! Visuais e animações épicas em 3D dão vida à sua coleção de heróis: Mais de 400 personagens para encontrar e treinar para fazer seu melhor time para as batalhas que estão por vir. Goku, Vegeta, Trunks, Piccolo, Frieza, Broly, Majin Buu e muitos outros heróis e vilões estão esperando por você!

JOGO DE AÇÃO ÉPICA

– Controle intuitivamente seus lutadores favoritos de DRAGON BALL em 3D

– Desvie-se de seu adversário em tempo real, contra-ataque, use suas cartas de habilidade e construa combos incríveis!

– Preencha os espaços de DRAGON BALL durante a batalha para acionar o poderoso ataque Rising Rush baseado no time

ENTRA NO MUNDO DE DRAGON BALL

– As suaves animações dos personagens apresentam versões modernas dos movimentos especiais mais icônicos

– Jogue as sagas clássicas de DRAGON BALL

UMA HISTÓRIA ORIGINAL DE RPG

– Jogue como o novo personagem desenhado por Akira Toriyama!

– Experimente uma nova aventura com Goku e todos os seus personagens favoritos

– Desfrute de dublagem do elenco original do anime

Você está pronto para se tornar uma lenda? Baixe a melhor experiência anime DB de ação RPG com DRAGON BALL LEGENDS hoje mesmo!

SUPORTE:

https://bnfaq.channel.or.jp/contact/faq_list/1925

Site da Bandai Namco Entertainment Inc.:

https://bandainamcoent.co.jp/english/

Ao baixar ou instalar este aplicativo, você concorda com os Termos de Serviço da Bandai Namco Entertainment.

Termos de Serviço:

https://legal.bandainamcoent.co.jp/terms/

Política de Privacidade:

https://legal.bandainamcoent.co.jp/privacy/

Este jogo contém alguns itens disponíveis para compra no aplicativo que podem melhorar a jogabilidade e acelerar seu progresso. As compras no aplicativo podem ser desativadas a partir das configurações do dispositivo, acesse https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=pt-BR para mais detalhes.

Acionado por “”CRIWARE””.

CRIWARE é uma marca registrada da CRI Middleware Co., Ltd.

Esta aplicação é distribuída sob os direitos oficiais do titular da licença.

©BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION

©Bandai Namco Entertainment Inc.

[Sobre o “Legends Pass”]

O Legends Pass é uma assinatura mensal paga que permite que você obtenha atualizações dentro do jogo.

Sobre pagamento, período de validade e renovações

・The O Legends Pass é válido por um período de um mês, após o qual é automaticamente renovado.

A menos que a assinatura seja cancelada dentro de 24 horas antes do final do período de validade, ela será automaticamente renovada.

Favor observar que a assinatura não será cancelada automaticamente quando o pedido for excluído.

Sobre cancelamentos

A assinatura pode ser cancelada seguindo estas etapas:

1. faça o login na Loja do Google Play.

2. toque no ícone do menu no canto superior esquerdo > Toque em “Assinaturas”. 3.

3. toque na assinatura que você deseja cancelar.

4. Toque em “Cancelar assinatura” e siga as instruções na tela.

Note que a assinatura não será cancelada automaticamente quando você apagar o pedido.

Após o cancelamento da assinatura, você pode continuar a usufruir da assinatura até o final do período de validade.