DLS 25 v12.020 MOD APK OBB (MOD Menu, Unlimited Coins)

Dream League Soccer 2025 te coloca no coração da ação do futebol com uma aparência revigorada e novíssimos recursos! Construa e colete seu próprio time dos sonhos com mais de 4.000 jogadores de futebol FIFPRO™ licenciados e entre em campo contra os melhores times de futebol do mundo! Suba pelas 8 divisões enquanto aproveita movimentos em 3D com motion-capture, comentários em jogo imersivos, personalizações de time e muito mais! A paixão nacional nunca foi tão apaixonante!

CONSTRUA SEU TIME DOS SONHOS

Assine com jogadores superstars top, como Rodrygo & Julián Alvarez para criar o seu próprio Time dos Sonhos! Aperfeiçoe seu estilo, desenvolva seus jogadores e desafie qualquer um que se colocar no seu caminho, conforme você sobe pelas divisões. Faça melhorias no seu estádio com instalações top de linha e entre na Divisão Lendária. Você tem o que é preciso?

NOVO MODO DE JOGO MELHORADO

A magnífica experiência do Dream League Soccer te espera com novas animações e IA melhorada. Nós revolucionamos com a experiência de futebol mais imersiva para mobile. Dream League Soccer 2025 é o pacote perfeito de futebol, um que captura o verdadeiro espírito da paixão nacional.

VESTIDO PARA O SUCESSO

Olha só a mais bonita experiência em Dream League Soccer de todos os tempos! Personalize seu manager com uma porção de opções diferentes, incluindo cortes de cabelo e roupas. Junto com a nova engine de gráficos melhorados, seu time dos sonhos nunca foi tão top!

CONQUISTE O MUNDO

Dream League Live coloca seu time contra os melhores do mundo. Avance pelas divisões para provar que seu time é o melhor e compita em Placares Globais e Eventos para ganhar prêmios exclusivos!

RECURSOS

• Construa seu próprio time dos sonhos com mais de 4.000 jogadores FIFPRO™ licenciados

• Motion Capture em 3D completo de chutes, dribles, comemorações e defesas, que gera um realismo sem precedentes

• Atinja o status de lenda e suba entre as 8 divisões, competindo em mais de 10 competições de copa

• Construa seu império do futebol do seu próprio Estádio, até instalações Médicas, Comerciais e de Treino

• Recrute Agentes e Olheiros para ajudar a encontrar talento de verdade do mercado de transferência

• Comentários de partida imersivos e entusiasmantes que te colocam no coração da ação.

• Use Treinadores para desenvolver as habilidades técnicas dos seus jogadores

• Personalize o uniforme e símbolo do seu time ou importe suas próprias criações

• Participe de temporadas e eventos recorrentes para ganhar recompensas únicas

• Compita contra jogadores ao redor do mundo com Dream League Live

• Supere desafios em cenários diários e no Recrutamento dos Sonhos!

ATENÇÃO: Este jogo é grátis para jogar, mas o conteúdo adiciona e os itens de jogo podem ser comprados com dinheiro real. Certos itens de conteúdo são oferecidos em ordem aleatória, de acordo com as taxas de obtenção fornecidas. Para desativar compras no aplicativo, vá na Play Store/Configurações/Autenticação.

Esse jogo requer uma conexão de internet e contém propaganda de terceiros.

