Dirty Crown Scandal v1.6.1 MOD APK (Premium Choices Unlocked)

v1.6.1 by StoryTaco inc

Introdução

Dirty Crown Scandal Mod Apk

Você terá que passar por um complexo conjunto de decisões que acabarão influenciará o curso de sua conexão com quatro homens desconhecidos. Explore o mundo encantador do escândalo sujo da coroa: Romance Fantasy BL, onde os jogadores são levados para um gênero de fantasia de romance real de estilo ocidental. Ao tecer uma história picante de BL que o manterá na beira do seu assento, deixe sua imaginação correr solta e a correr solta. Ao jogar o jogo que o Storytaco trouxe à sua atenção, você deve se preparar para um passeio emocionante. Prepare -se para uma enxurrada de sentimentos e reviravoltas inesperadas de eventos no horizonte.

Elementos do controverso caso real que são particularmente fascinantes.

Em preparação para o desdobramento do destino do seu personagem, que será formado pelas escolhas que você faz em cada momento crucial, você deve se preparar. Uma observação ameaçadora que transmite uma promessa aterrorizante é apresentada no início do intrigante romance visual de fantasia BL Dirty Crown Scandal: Fantasy Bl. A citação diz: “Você já ponderou que, se eu não puder possuí -la, poderia muito bem trazer sua queda?” Prepare -se para uma história de amor que seja emocionante e elegante, envolvendo quatro personagens masculinos que são altamente intrigantes.

Personagens que são homens

O jogo apresenta quatro intrigantes parceiros masculinos de amor, cada um dos quais tem uma personalidade distinta e vem de uma variedade de origens diferentes. Em contraste com o Grande Duque do Norte, Kalcion, que emite um ar de mistério e uma profundidade de paixão, o príncipe herdeiro Adriel exala um charme óbvio que é tingido com um sentimento de indiferença. Shamat, o talentoso alquimista, faz uma oferta ao jogador para revelar algo incrível para eles de maneira secreta. Enquanto isso está acontecendo, Jade, uma pessoa de alto caráter moral, está ponderando a quantidade de trabalho necessário para chamar sua atenção.

História e jogabilidade que ambos imeram você.

À medida que a narrativa primária avança, nosso personagem principal, Matias, se vê entrando no magnífico palácio, apenas para ser confrontado com uma revelação horrível: ele está destinado a ser “devorado”. Os olhares intensos das pessoas estão fixos nele, e não há saída da situação. Suas interações com os homens contribuem para o desenvolvimento de uma história assustadora e misteriosa, na qual as escolhas que ele faz têm o potencial de determinar o curso de sua vida. Como existe uma grande variedade de roupas e opções para escolher, os jogadores têm a oportunidade de explorar uma grande variedade de caminhos de relacionamento diferentes.

Não há limite de idade para o amor.

O Dirty Crown Scandal fornece aos leitores uma experiência de livro de BL que é visualmente envolvente e imersiva, e foi projetada especificamente para o público maduro. É provável que este romance deixe os leitores querendo mais porque se concentra no romance realista e orientado para as mulheres. Ele também apresenta obras de arte envolventes e histórias tentadoras que certamente deixarão os leitores querendo mais. Personagens que são intrigantes e intrigas do palácio que emocionam ambos contribuem para o desenvolvimento de reviravoltas e circunstâncias maduras.

As obras de arte mais requintadas

Para fortalecer os relacionamentos potencialmente perigosos, é essencial obras de arte que descrevem os personagens que experimentam uma variedade de sentimentos amorosos. É possível que os jogadores adquiram um número maior de designs de personagens de alta qualidade (CGS) quando tomam decisões que são muito apreciadas. Os fãs de BL descobrirão que o escândalo sujo da Coroa lhes fornece um banquete visualmente atraente que os deixará querendo mais. O show apresenta homens e cenários atraentes que farão com que você queira mais.

Crie uma experiência única para você

Os jogadores têm a capacidade de moldar a história e criar suas próprias narrativas originais, graças a esse recurso. É possível ser atraído por um personagem masculino em particular ou pronto para explorar em uma variedade de conclusões intrigantes, as quais são possíveis graças ao incrível nível de versatilidade que o romance interativo oferece. Você poderá criar um universo no qual tenha a capacidade de projetar suas próprias histórias sensuais enquanto experimenta uma mistura tentadora de simuladores de romance e jogos de interpretação.

Palavras finais

Uma história excelente em que Matias descobre que ele é o único herdeiro do trono do imperador, ele instantaneamente se vê imerso no esplendor do palácio. Anteriormente, ele era uma pessoa normal que estava desfrutando de uma vida gratificante. À medida que as vozes ameaçadoras ressoam, avisando -o de um destino inevitável, a imagem tranquila se quebra em mil pedaços. Agora que foi revelado, o palácio, que já foi um local de encantamento, revela sua terrível essência, que é uma região de olhares penetrantes e sombras invisíveis. Baixe o mod agora.